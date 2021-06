Carte blanche: l’antisémitisme existe encore et nous devons le combattre

Se dire juif, c’est s’attendre à devoir subir des blagues sur la Shoah à répétition sans que les auteurs aient la moindre considération sur la façon dont c’est reçu. Se dire juif, c’est s’exposer à l’accusation de victimisation et donc prendre le risque de se voir dénier son droit à dénoncer l’offense, à l’instar de ces affiches placardées par l’UEJB dans le but de dénoncer les meurtres antisémites sur lesquelles les mots « juifs » et « antisémites » ont été minutieusement lacérés.

Une immense pression

Ces remarques et comportements n’ont pas toujours pour but de discriminer et se limitent parfois à la blague potache. Pourtant, la différence de traitement qu’ils impliquent par rapport au reste du groupe et la violence avec laquelle ils peuvent être reçus font préférer à certains la discrétion quant à leur judéité.

Faire savoir qu’on est juif, c’est également pour certains vivre avec une immense pression. Celle d’adapter son comportement de façon à déjouer l’ensemble des stéréotypes assignés au Juif. Ne pas trop bien réussir, cacher ses origines sociales si elles sont élevées, afficher un minimum de liens avec Israël, laisser passer de nombreuses injures en niant les discriminations subies, ne pas dire à ses amis qu’on est blessé par certains de leurs actes, ne pas parler de ses engagements dans l’associatif juif et puis déconstruire, inlassablement déconstruire les idées reçues, les théories du complot et les stéréotypes antisémites.

Un sentiment d’insécurité

Provenant partiellement de notre éducation, ce malaise à dévoiler notre judéité a également un aspect plus ancré. Dès le plus jeune âge, on nous apprend, pour notre sécurité, à ne pas exposer que nous sommes juifs et quand nous le faisons, c’est avec des gardes et policiers armés devant nos institutions. C’est toujours en pressant le pas que nous quittons nos lieux de rassemblements en vérifiant que nous n’avons pas oublié de dissimuler tout signe distinctif pouvant révéler notre appartenance. D’un logo à une kippa en passant par nos uniformes scouts, rien ne doit transparaître une fois éloignés de ceux qui assurent notre sécurité. Voilà la réalité des communautés juives à travers le monde.

Face à cela, certains avancent une « paranoïa » juive. Nous leur répondrons par des noms : celui d’Ilan Halimi torturé à mort parce que juif. Ses assassins demandaient une rançon à sa famille supposément fortunée parce que juive ; ceux de Jonathan Sandler et de ses deux fils, Gabriel (4 ans) et Arieh (5 ans), et de Myriam Monsonego (7 ans), les quatre victimes de l’attentat de l’école d’Ozar Hatorah à Toulouse, tuées parce que juives ; ceux de Myriam Riva, d’Emmanuel Riva, de Dominique Sabrier et d’Alexandre Strens, les quatre victimes de l’attentat du Musée Juif de Belgique, tuées parce que juives ; ceux de Yohan Cohen, de Philippe Braham, de François-Michel Saada et de Yoav Hattab, les quatre victimes de l’attentat à l’Hyper Casher de Paris, tuées parce que juives ; celui de Sarah Halimi torturée et défenestrée par son voisin parce que juive ; celui de Mireille Knoll, poignardée à mort parce que juive ; ceux de Sylvan Simon, de Bernice Simon, de Cecil Rosenthal, de David Rosenthal, de Joyce Fienberg, de Richard Gottfried, de Rose Mallinger, de Jerry Rabinowitz, de Daniel Stein, de Melvin Wax et de Irving Younger, les 11 victimes de l’attentat perpétré contre la synagogue de Pittsburgh aux États-Unis, tuées parce que juives. Car oui, aujourd’hui encore, on peut mourir d’être juif.

Les trois facteurs décrits ci-dessus : assignation de stéréotypes, pression qui en découle afin de les déjouer et état d’alerte systématique pour préserver notre intégrité physique poussent nombre de jeunes Juifs, en particulier lorsqu’ils sont isolés, à cacher leur identité malgré toute la violence psychique que cela implique.

Un combat à mener tous ensemble

Refuser les stéréotypes et empêcher la mise à l’écart consciente ou inconsciente de vos amis juifs sur les campus est une partie de la solution. Mener une lutte acharnée contre l’extrême droite, contre les radicalismes religieux et contre l’antisémitisme d’où qu’il vienne dans le champ politique en est une autre. Aujourd’hui, nous vous le disons dans le blanc des yeux : nous, étudiants juifs, avons aussi besoin d’alliés et ça peut commencer par un sourire complice, une simple accolade ou l’indifférence face à nos origines.