Une première édition en 2019. Et puis plus rien, évidemment. Quelle joie, du coup, de retrouver Picture !, ce festival dédié à l’illustration belge et européenne, gorgé d’expositions (18 au total !), de rencontres, d’ateliers et d’événements à 90 % gratuits, du cours de cuisine à l’expérience de réalité augmentée.