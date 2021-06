Gérard Lanvin Ici-bas

On connaît Gérard Lanvin grande gueule aux opinions bien tranchées. Il les défend ici sur le mode blues et rock, avec des textes bien écrits, chantés d’une belle voix grave. La violence faite aux femmes (« Appel à l’aide ») comme les déviances religieuses (« Ici-bas », qui de façon très puissante tourne au débat avec Abd Al Malik) l’exaspèrent. Il le dit en frappant sur la table, mettant en avant une fraternité (« Donne un peu de ton amour »), sans oublier une belle déclaration d’amour à son épouse (« Mon héroïne »). Fidèle à son image de dur à cuir, Lanvin défend ses idées dans un monde de plus en plus fou.