Critérium du Dauphiné: Colbrelli remporte la 3ème étape, Pöstlberger reste leader

Après avoir terminé 2e tant dimanche que lundi, Sonny Colbrelli s’est offert la victoire dans la 3e étape du Critérium du Dauphiné cycliste (WorldTour), mardi. Il s’est montré le plus rapide à l’arrivée des 172,2 km entre Langeac et Saint-Haon-Le-Vieux. La rampe d’arrivée longue de 2,3 km, dont les 700 derniers mètes étaient à 5,7 % de dénivelé positif, a joué son rôle. L’Italien de 31 ans, de la formation Barhain-Victorious, a débordé l’Espagnol Alex Aranburu (Astana) parti en tête et l’Américain Brandon Mc Nulty (UAE Team Emirates). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a fini 4e et Tim Wellens (Lotto Soudal) 9e.

Au classement général, l’Autrichien Lukas Pöstlberger maillot jaune depuis son succès à Saugues à l’arrivée de la 2e étape, a conservé sa tunique. Il a conservé 2 secondes d’avance sur Colbrelli. Arunburu est désormais 3e à 18 secondes.