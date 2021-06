Bernard Delvaux passe de l’avion à la construction

Par Eric Renette et É.R.

La nouvelle est venue en deux temps. D’abord l’annonce du départ de son CEO Bernard Delvaux par la Sonaca, dont le conseil d’administration a acté la démission de son CEO le matin même et la désignation de son successeur (Yves Delatte, l’actuel responsable de la filiale qui construit avec succès le petit avion d’écolage Sonaca 200, le seul avion belge). La rumeur annonçait déjà l’arrivée de Bernard Delvaux dans différents secteurs, c’est visiblement celui de la construction qui a séduit le patron wallon et qui constitue le deuxième temps d’une annonce non officialisée.