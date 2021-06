Pascale Jamoulle, anthropologue: «Pouvoir imaginer une autre vie»

Par Jean-Philippe de Vogelaere et J.-P. D.V.

entretien

Je n’existais plus. » Tel est le titre du livre, paru aux Editions de la Découverte, de Pascale Jamoulle, docteure en anthropologie, professeure à l’UCLouvain et chargée de cours à l’UMons, fruit d’un long travail de rencontres avec des personnes qui avaient fini par douter de ce qu’elles avaient vécu sous l’emprise, qui les empêchait de penser par et pour elles-mêmes, mais qui avaient réussi à s’en sortir, pour revenir à la vraie vie.

Tout le monde concerné ?