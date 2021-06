Bozar: «Repairing The Future», avec «Le Soir», nommé pour le visit.brussels Award

L’été dernier, en collaboration avec «Knack » et « Le Soir », Bozar a organisé une série d’entretiens en ligne sous le slogan « Repairing the Future ». L’idée : donner la parole à des artistes, des philosophes et des économistes «depuis leur salon», pour un public international, sur leur vision de l’avenir.

Ce cycle d’entretiens est désormais nommé pour un visit.brussels Award dans la catégorie co-création. Il est possible de voter pour votre événement favori sur le site de visit.brussels jusqu'au 3 juin à minuit !