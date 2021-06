Geneviève Damas remporte le Prix des Lycéens

En ces temps de pandémie, de confinement et d’écoles souvent fermées, la lecture a plus que jamais constitué une bulle d’oxygène pour les 2.800 élèves de 5e et 6e secondaire qui ont pris part à la quinzième édition du Prix des lycéens de littérature. Cinq romans belges francophones leur étaient soumis. C’est Bluebird de Geneviève Damas (Gallimard) qui a le plus conquis les lecteurs.

Les autres romans étaient Le Cahier orange, de Bernard Caprasse (Weyrich) ; Il fait bleu sous les tombes, de Caroline Valentiny (Albin Michel) ; Le Pisseux, de Damienne Lecat (Academia) ; et Vade retro, Félicien !, un polar de Francis Groff (Weyrich).