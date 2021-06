Thierry Neuville avant le Rallye de Sardaigne: «Le plus grand défi sera la chaleur»

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) seront évidemment au départ du Rallye de Sardaigne, cinquième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC 2021. Neuville arrive en terrain connu, lui qui a remporté l’épreuve italienne en 2016 et 2018. Un troisième succès permettrait au pilote belge de se relancer dans la course au sacre mondial après avoir joué de malchance la semaine dernière au Portugal. Martijn Wydaeghe, copilote de Neuville depuis le début de saison, a lui aussi déjà disputé ce rallye, en 2019 avec Guillaume de Mevius.