Les réseaux de chaleur: la durabilité à plus grande échelle

Récemment, la Wallonie s’est dotée d’une nouvelle stratégie de réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations, des énergies fatales (chaleur de récupération) ou des sources d’énergie renouvelables. Ce dispositif a pour but principal de valoriser le potentiel wallon en matière de chaleur durable, notamment en l’identifiant et en proposant une série de mesures pour favoriser son utilisation. Certaines d’entre elles sont déjà en cours d’élaboration, comme la prise en compte des réseaux de chaleur dans le calcul de la PEB.