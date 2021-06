«Mon fils, ce démon» aux racines ordinaires de la haine

Q u’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que je n’ai pas fait ? » Dans ce qui ressemble à une salle d’attente – métaphore de leur vie désormais suspendue à des réponses qu’ils n’auront jamais –, Seloua et Saïd ressassent les vingt dernières années, aspirant à y trouver des indices pour expliquer l’acte monstrueux de leur fils, auteur d’un attentat terroriste qui a fait 19 morts et 342 blessés. « Je voudrais être amnésique, ne plus avoir ni souffrance ni espoir », soupire le père. « Ma vie n’est plus la mienne »,