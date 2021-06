Vaccination: près d’un quart des doses bruxelloises n’ont pas été administrées à des Bruxellois

C’est l’un des serpents de mer les plus « touchy » de la campagne de vaccination en Belgique : Bruxelles est à la traîne par rapport aux deux autres Régions. L’écart a même tendance à s’accentuer ces derniers jours, avec 39 % de vaccinés dans la capitale contre 53 % en Wallonie et 51 % en Flandre. A priori étonnant puisque chaque Région reçoit le même nombre de doses, calculé par rapport à la taille de la population. Une clé de répartition qui ne prend toutefois pas en compte le fait que, lors de la première phase de vaccination (réservée aux collectivités et au personnel soignant), Bruxelles a vacciné énormément de Wallons et de Flamands qui travaillent dans la capitale.