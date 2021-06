Le public aux manettes

Depuis 2016, c’est une tradition. BT Sports diffuse gratuitement, sur YouTube (mais pas en Belgique…), les finales de la Champions et de l’Europa Leagues. Particularité : en ultra-haute définition 4K et à 360 degrés. Un avant-goût d’un futur pas si lointain. En janvier dernier, le Superbowl était, lui, filmé par 120 caméras, dont 12 en qualité 8K. Et une autre, suspendue à un « trolley » capable de déplacer à plus de 100 km/h.

Assurément, la réalité augmentée va révolutionner le sport de demain. Que ce soit pour les athlètes. Mais aussi le public. Parmi les pistes techniquement plausibles pour le prochain Euro, on relève : le choix des stats à afficher sur l’écran, celui de changer l’angle des caméras (ou de caméras, comme c’est déjà le cas, en deuxième écran, pour la F1 et le rugby, sur Canal+ France), noter et commenter les joueurs en direct, sauvegarder des actions à revoir plus tard (comme sur la PlayStation 5)…