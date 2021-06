Encore un report sur la décision d’une D1 à 16 ou à 18?

La réunion du Conseil d’administration de la Pro League s’est déroulée dans une atmosphère assez brumeuse tant on ne voit toujours pas clair sur les intentions de vote des uns et des autres sur la problématique (couplée) de la prolongation d’une D1 à 18 pour une saison supplémentaire voulue par une bonne partie du K13 et l’intégration des U23 aux séries inférieures (D1B, Nationales 1 et 2) dès la campagne 2022-23. Sur ce point, les discussions ne semblent pas devoir aboutir lors de l’Assemblée générale de ce jeudi en vidéoconférence. Hier soir encore, les coups de fil se multipliaient tout azimut pour tenter de déminer le terrain. La position du Club de Bruges par rapport à la division des points par 2 au seuil des Playoffs n’arrangerait pas les choses. Le champion en titre serait en effet prêt à céder au réflexe autoprotecteur des petits clubs (qui éviteraient ainsi une culbute à 3 clubs l’an prochain) contre l’abandon de la fameuse amputation de la moitié du bilan de la saison régulière pour les clubs qualifiés pour les Playoffs 1 et 2.