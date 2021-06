Climat: pourtant loin de la neutralité carbone, la Belgique imagine déjà des scénarios

Comment faire de la Belgique un pays « zéro carbone » en 2050 ? Un calculateur permet de visualiser l’impact des choix politiques et des scénarios. Tout le monde devra participer. Et il ne faut pas traîner.

De nombreux pays (totalisant à l’heure actuelle 73 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre) se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050. En Belgique, l’actuel gouvernement fédéral soutient cet objectif. Bruxelles et la Wallonie s’y sont également engagés. Mais au niveau du pays, cet objectif climatique de long terme n’a pas été entériné, vu l’opposition de la Flandre. Seule cible plus ou moins validée à ce stade : une réduction de 35 % de nos émissions en 2030 par rapport à 1990. La logique du Green Deal européen voudrait que ce chiffre soit revu à la hausse et que la Belgique tout entière finisse par accepter l’objectif de neutralité carbone.