Les organisations de Grand Chelem soutiennent Naomi Osaka, victime de dépression

Les organisations des quatre tournois du Grand Chelem ont exprimé dans une déclaration commune leur soutien à Naomi Osaka (WTA 2). Lundi, la Japonaise de 23 ans a annoncé son retrait de Roland-Garros et a révélé qu’elle luttait contre la dépression depuis l’US Open 2018 et qu’elle prenait un peu de repos.

Le message a été signé par Jayne Hrdlicka (présidente de Tennis Australia), Gilles Moretton (président de la Fédération Française de Tennis), Ian Hewitt (président du All England Lawn Tennis Club) et Mike McNulty (président de la United States Tennis Association. « Au nom du Grand Chelem, nous souhaitons offrir à Naomi Osaka notre soutien et notre assistance de toutes les manières possibles, car elle s’éloigne du court. C’est une athlète exceptionnelle et nous attendons avec impatience son retour dès qu’elle le jugera approprié », a précisé le communiqué.