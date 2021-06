Thierry Van Cleemput sur David Goffin: «Le souci ne peut être que psychologique»

Notre consultant se penche sur la situation difficile que traverse son ex-poulain.

1. Thierry, le problème de David Goffin vient-il de son mental ?

« Ma réponse sera claire : oui, de manière générale ! Mais le mental, c’est vaste et je ne suis plus dans les secrets des dieux. Mais quand on connaît les qualités physiques, tennistiques et techniques de David, le souci actuel ne peut-être que psychologique. Je souhaite aussi tordre le cou à cette affirmation facile disant que David n’a pas de mental. On ne devient pas 7e joueur mondial sans mental ! Mais je ne suis pas un idiot pour dire que tout va bien à ce niveau, ce serait ridicule. »

2. Pensez-vous que David a toujours envie de performer ?