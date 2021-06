Ageas conserve la confiance en Europe et en Asie

"Nous sommes convaincus que nos activités existantes, qui combinent des activités solides et stables en Europe avec des marchés en croissance en Asie, restent fondamentalement attrayantes", a déclaré Ageas, pour qui la priorité est de continuer à développer et à renforcer ces activités. Le groupe voit également des opportunités de croissance dans des activités telles que la santé, la protection, les plateformes numériques et la réassurance, tandis que l'habitation, la mobilité, l'assurance-vie et l'épargne sont ses priorités locales.

Des acquisitions sont possibles, mais là encore, la priorité d'Ageas est de "renforcer son leadership sur les marchés existants en Europe et en Asie, avec une nette préférence pour la protection non-vie, santé ou vie".