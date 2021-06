Doku, un Diable jeune et ambitieux: «L’âge ne compte pas»

Lors du dernier Mondial, l’ex-Anderlechtois suivait les Diables via un écran géant à Anvers. Ayant parcouru du chemin depuis lors, il entend prouver que Roberto Martinez ne s’est pas trompé en le sélectionnant. Et qu’il a bien progressé à tous les niveaux depuis son départ à Rennes…

Dans la vie de tous les jours comme sur un terrain, Jérémy Doku est un garçon déroutant. À tout juste 19 ans – il les a fêtés jeudi dernier, le dribbleur fou de Rennes n’est pas seulement le joueur le plus jeune de la sélection belge et l’un de plus jeunes de l’Euro tous pays confondus, il était aussi le premier à venir « affronter » la presse belge en présentiel, mardi, en plein cœur du centre d’entraînement de Tubize. Pour cette sorte d’examen de passage, il s’en est sorti avec mention très bien.