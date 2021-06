Roland-Garros: Kvitova se blesse après ses «obligations médiatiques» et déclare forfait

Petra Kvitova, qui a dû batailler pendant trois sets pour venir à bout de Greet Minnen, a été contrainte d’annoncer mardi son forfait pour la suite du tournoi.

« C’est avec un immense regret que j’annonce mon retrait de Roland-Garros. Au cours des mes obligations médiatiques d’après-match, dimanche, je suis tombée et me suis fait mal à la cheville », annonce la joueuse de 31 ans sur les réseaux sociaux, sans donner plus de détails sur les circonstances de l’accident.

« Malheureusement, après avoir passé une IRM et avoir beaucoup discuté avec mon équipe, j’ai pris la lourde décision qu’il ne serait pas indiqué de jouer avec cette blessure. C’est une incroyable malchance, mais je vais rester forte et ferai de mon mieux pour récupérer à temps en vue de la saison sur gazon » dans deux semaines, conclut-elle dans son message.