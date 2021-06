Blessés, les deux joueurs du Standard Cimirot et Muleka ne prolongent pas la saison

Après avoir bénéficié de quelques jours de repos, six joueurs du Standard sont encore sur la brèche : Selim Amallah avec le Maroc (face au Ghana le 8 juin et au Burkina Faso le 12), Collins Fai avec le Cameroun en stage en Autriche (matches les 4 et 8 juin face au Nigeria), Abdoul Tapsoba avec le Burkina Faso (matches le 5 juin en Côte d’Ivoire et le 12 face au Burkina Faso), Kostas Laifis avec Chypre (matches le 4 juin en Hongrie et le 7 en Ukraine) et le duo formé de Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha, qui entamera le 4 juin au Kazakhstan la campagne de qualification pour l’Euro 2023 Espoirs. Sans oublier Zinho Vanheusden, qui a rejoint les Diables rouges en tant que réserviste pour l’Euro 2020.