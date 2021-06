Thierry Henry se fait attendre chez les Diables

La nouvelle a pris tout le monde de court, dimanche. Au chômage technique depuis l’arrêt volontaire de son aventure canadienne à la tête du CF Montréal (ex Impact), le 21 février, Thierry Henry a retrouvé un rôle dans l’ombre en sélection belge où il a déjà œuvré avec succès aux côtés de Roberto Martinez entre août 2016 et octobre 2018. Forcément, même si l’ancien attaquant vedette d’Arsenal ou des Bleus se fait discret voire invisible dans les médias pour lesquels il n’est pas rétribué et que ses résultats en tant qu’entraîneur principal, tant à Monaco qu’à Montréal ont été modestes, son retour au bercail était sur toutes les lèvres, mardi. Pour l’occasion, RMC Sport avait même dépêché un envoyé spécial uniquement intéressé par ce sujet porteur d’espoirs. Lors de l’entraînement du jour, Henry était pourtant aux abonnés absents. « Il arrivera prochainement mais on ne sait pas précisément quand », nous a-t-on précisé.