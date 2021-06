Euro 2020: voici les règles pour la diffusion des matchs sur écran géant

Qui compte suivre un match de l’Euro 2020 de football sur écran géant, devra réserver le plus tôt possible, ressort-il d’une circulaire de la ministre des Affaires intérieures Annelies Verlinden (CD&V), évoquée dans Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen mercredi.

La circulaire établit les recommandations pour l’organisation d’événements liés aux matchs du championnat européen. En vertu de celle-ci, les activités devront tant que possible être organisées en extérieur et être soumises à un système de réservation.

L’objectif est de disposer les écrans de sorte que « les personnes puissent les regarder depuis l’extérieur ». Il s’agit d’éviter que de larges groupes de personnes ne se rassemblent.