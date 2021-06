Plus d'opportunités d'emploi et recul marqué des demandeurs d'emploi en Wallonie

Fin mai, la Wallonie dénombrait 126.337 personnes demandeuses d'emploi et d'allocations et 27.984 jeunes en stage d'insertion professionnelle, période d'attente à la sortie des études. S'y ajoutent 29.755 demandeuses et demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 10.688 inscrits librement. Au total, la Wallonie comptait donc 194.764 demandeurs d'emploi inoccupés.

Le taux de la demande d'emploi atteint 12,2% de la population active wallonne, ce qui revient presque au niveau de 2019 (12,1% en mai 2019). Il était de 13% en mai 2020, marqué par la crise sanitaire.

Entre avril et mai, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a diminué de 2,6% ou 5.301 personnes.

La demande d'emploi diminue surtout chez les moins de 30 ans, avec une baisse de 10,7% constatée chez les personnes âgées de 25 à moins de 30 ans par rapport à mai 2020, et de 10,1% chez les moins de 25 ans.