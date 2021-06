Plus de chercheurs d'emploi en Région bruxelloise par rapport à 2020 mais baisse mensuelle

Bruxelles comptabilisait 8.380 jeunes en recherche d'un emploi en mai, soit 140 de plus qu'un an auparavant. Le taux de chômage des jeunes était de 22,7%.

Parmi les personnes en recherche d'un emploi, 58.154 étaient demandeuses d'allocations, 5.186 étaient des jeunes en stage d'insertion professionnelle (période d'attente imposée après la sortie des études) et 24.309 étaient inscrites librement ou obligatoirement. Ces dernières sont des personnes qui n'ont pas encore reçu d'allocations de chômage, qui en ont été exclues et se sont réinscrites auprès d'Actiris, des bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale ou encore des individus qui n'ont aucun revenu de remplacement, explique l'organisme bruxellois. Sur l'ensemble des chercheuses et chercheurs d'emploi inoccupés, 11,9% sont bénéficiaires du CPAS, une proportion encore plus grande chez les jeunes où 23,3% émargent au CPAS.

Les chercheurs d'emploi indemnisés diminuent de 1% en un an et les jeunes en stage d'insertion de 4,2%. Les autres ont augmenté de 16,9% sur base annuelle.