Elio Di Rupo favorable à la vaccination des 12-17 ans

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo s’est dit favorable à la vaccination contre le Covid-19 des 12-17 ans, mercredi au micro de DH Radio.

Mercredi, la conférence interministérielle (CIM) santé, qui réunit les différents ministres de la Santé du pays, doit prendre une décision sur la vaccination des 16-17 ans. Pour Elio Di Rupo, la Belgique devrait même aller plus loin. « Quand on était bébé, on a été vacciné. Et c’est parce qu’on nous a vaccinés que nous sommes là aujourd’hui. Si on ne nous avait pas vaccinés, nous serions vraisemblablement avec des maladies graves ou nous n’existerions plus. Donc oui je suis tout à fait pour le fait de vacciner les jeunes de 15 à 17 ans, et même de 12 à 17 ans », a-t-il affirmé.