Après Bruxelles, ABO-Group s'apprête à entrer en bourse à Paris

Implantée à Gand, ABO-Groep Environment est une société d'ingénierie spécialisée qui se concentre sur les études géotechniques, l'environnement et la gestion des sites et sols contaminés. Avec plus de 500 employés, l'entreprise est active en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

En 2020, ABO-Group a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros et vise les 100 millions d'euros d'ici 2025, en partie grâce à son expansion en France. La nouvelle cotation à Paris devrait apporter une visibilité supplémentaire dans l'Hexagone.

L'entrée en bourse d'ABO-Group à Paris est prévue pour le 4 juin.