Les centres de vaccination bruxellois passent le cap des 500.000 doses

Le 500.000e vaccin contre le Covid-19 administré dans un centre de vaccination de la Région bruxelloise a été administré mercredi à Uccle, annonce la Commission communautaire commune (Cocom) dans un communiqué. La Région dispose de 10 centres répartis sur le territoire.

Au-delà de ces 10 centres, la Cocom a complété sa campagne par une approche plus individualisée répondant aux besoins particuliers de certains publics bruxellois. Prochainement, de nouvelles antennes locales vont également voir le jour grâce à ces équipes mobiles notamment à Saint-Gilles et par ailleurs une antenne locale de vaccination passagère va se tenir au marché des Abattoirs à Anderlecht, annonce-t-elle.

Au total, plus de 646.000 vaccins ont ainsi été administrés à Bruxelles, dont un peu plus de 421.000 pour les premières doses et un peu plus de 224.000 pour les deuxièmes doses.