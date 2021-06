1,25 milliard d’euros dépensés par les particuliers et les entreprises dans l’économie belge grâce au football professionnel

1,25 milliard d’euros ont été dépensés par les particuliers et les entreprises dans l’économie belge en 20192020 grâce au football professionnel belge, et ce malgré le Covid 19. Le chiffre d’affaires global devrait toutefois diminuer de 21 à 33 % au cours des prochaines saisons.

Deloitte publie ce mercredi la quatrième édition de « L’étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge », un rapport qui mesure quantitativement et qualitativement l’impact socio-économique généré par le football professionnel belge. Le chiffre d’affaires des clubs a légèrement diminué l’année dernière, représentant 373,5 millions d’euros en 19/20, pour 378,5 millions d’euros en 18/19 et 321 millions d’euros en 17/18. L’impact financier de la crise du coronavirus sur la saison 19/20 a été plus faible que prévu, mais devrait s’étaler sur les saisons 20/21, 21/22 et potentiellement 22/23.

– Les primes de l’UEFA pour les clubs belges ont augmenté de 25 %, atteignant 79,3 millions d’euros.

– Les clubs belges ont enregistré un résultat net des transferts s’élevant à 109,2 millions d’euros, soit une forte augmentation de 87 millions d’euros par rapport à 18/19.