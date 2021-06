L’amnésie des révolutionnaires à l’assaut de la France

L’historien Emmanuel de Waresquiel livre un essai anthropologique sur la marche du temps. Il y scrute notre époque à la lumière du passé, entre nostalgie et sourire.

T out est calme, seules les imaginations travaillent… Tel est le titre intrigant de l’essai livré par l’historien Emannuel de Waresquiel, spécialiste maintes fois récompensé de la Révolution française, de l’Empire et du XIXe siècle. Pour ce pied de nez au maelström de l’Histoire, l’auteur s’est inspiré des mots d’un préfet de la Restauration qui, apprenant la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, estimait la situation sous contrôle tout en suggérant que le changement était en gestation dans les imaginaires. C’était en 1821. « Deux cents ans plus tard, nous vivons la même situation, soutient à l’autre bout du fil Emmanuel de Waresquiel. Nous sommes face à des transformations monstrueuses à tous points de vue, générationnel aussi. Nous sommes en train de les intégrer mentalement. Mais nous n’avons pas encore pris la décision de réagir… ».