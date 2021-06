Prévenir les coups de soleil pour en finir avec le cancer de la peau

Les tenues légères, les lunettes de soleil ainsi que le sourire des cafetiers et restaurateurs en témoignent : les températures estivales sont de retour. Si le soleil booste le moral des Belges, il ne fait cependant pas les affaires de notre peau. À cette période de l’année, il est même particulièrement dangereux. « Il peut faire des ravages sur notre peau en été, mais encore plus lors des premiers soleils. Car chez nous, ces premiers rayons arrivent le plus souvent sur des peaux blanches, qui ne sont pas encore habituées au soleil. Il faut alors redoubler de vigilance, en particulier chez les plus petits. Car les coups de soleil de l’enfance font les cancers de l’adulte », met en garde le professeur Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Ce sont précisément les ultraviolets B qui sont responsables de ces coups de soleil. Ces UV s’arrêtent dans l’épiderme où se forment les cancers de la peau les plus fréquents, appelés basocellulaire et spinocellulaire.