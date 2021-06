Colombie: les jeunes en première ligne face à la répression

Ils viennent de tous les milieux, aisés ou pauvres, sont déjà contraints de travailler ou encore à l’université. Ces jeunes se serrent les coudes au cœur d’un mouvement social qui gagne tous les secteurs. Et le pouvoir sévit sans pitié.

Daniel avait 16 ans et vivait dans un quartier pauvre de Cali. Il venait juste de commencer à travailler dans la construction. Son corps est apparu le 28 mai, brûlé, dans un magasin Dollarcity qui aurait été incendié, selon les autorités, par des « vandales ». Ses sœurs assurent dans plusieurs interviews que, pris dans une opération policière contre des manifestants, il a été arrêté et frappé par des policiers de l’Esmad (le bataillon anti – émeutes) qui l’ont fait monter dans un de leurs blindés légers. « Qui est responsable de son assassinat ? », demandent-elles. Ce même jour, et aussi à Cali, Alvaro, étudiant en musique de 22 ans à l’université publique del Valle, a survécu aux coups des policiers. Il raconte qu’après avoir participé avec son cor à un concert symphonique en appui à la mobilisation sociale, il a voulu filmer un groupe de civils armés qui semblaient prêts à tirer sur la foule.