Roberto Martinez éteint la polémique sur la vaccination des Diables

C’est « Le » dossier qui fait parler. Et le sélectionneur l’a évoqué à sa conférence de presse.

Les Diables Rouges ont pu se faire vacciner contre le coronavirus lundi lors de la première journée de préparation en vue de l’Euro (du 11 juin au 11 juillet). Certains joueurs du groupe ont reçu le vaccin, mais pas tout le monde. Cette nouvelle a provoqué une vague de critiques ces dernières 24 heures. L’entraineur des Diables Rouges, Roberto Martinez, a tenté de désamorcer la situation mercredi lors de sa conférence de presse. Il a notamment estimé que l’affaire avait pris des proportions démesurées.

« Nous devons tout d’abord remercier le gouvernement et les autorités compétentes pour la vaccination », a commencé Roberto Martinez. « Nous voulons être aussi sûrs que possible. Le staff entier et la majorité des joueurs sont vaccinés. Les joueurs qui ne l’ont pas été, le seront après l’Euro. Il s’agit ici d’une situation personnelle, qui varie d’un joueur à l’autre ».