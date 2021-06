Le parquet de Namur a requis mercredi devant le tribunal correctionnel une peine 3 ans et 2.000 euros d’amende à l’encontre de René Tonneaux, ancien comptable à l’office wallon des déchets, et une peine de 2 ans de prison et 20.000 euros d’amende à l’encontre de son épouse. Des préventions de détournement par fonctionnaire, de faux et d’usage de faux, de blanchiment et de recel sont reprochées au couple. Des confiscations à hauteur des montants détournés sont requises.