Accord interprofessionnel 2021-2022 - Des jours critiques pour la concertation sociale

Les principaux négociateurs des syndicats et des employeurs ont bloqué jeudi, vendredi et lundi pour discuter. A l'agenda, on retrouve: les fins de carrières, les salaires minimums, les heures supplémentaires et les pensions complémentaires. Le chômage avec complément d'entreprise (RCC), l'ancienne prépension, figure aussi au menu des discussions. La FGTB réclamait le week-end dernier que la prépension puisse de nouveau être prise à partir de 58 ans et non 60 comme c'est le cas actuellement. Le syndicat ACV-Metea plaide aussi pour une réduction de l'âge de la prépension.

Selon plusieurs sources, la concertation n'a pas beaucoup avancé. Seuls les salaires minimums auraient été abordés. L'accent est mis principalement sur la journée de lundi. Il y aurait alors "consultation au finish".