La start-up MintT noue un partenariat avec Microsoft après avoir levé 3 M EUR

La start-up belge MintT, qui développe des solutions pour la détection et la prévention des chutes de patients d'hôpitaux et maisons de retraite, va collaborer avec le géant informatique Microsoft pour l'utilisation de capteurs 3D, a-t-elle annoncé mercredi, à l'occasion d'une visite du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, dans les locaux de la start-up à Charleroi.

Alors que, selon des estimations, de 30 à 70% des patients dans les hôpitaux et les maisons de retraite tombent au moins une fois par an, avec parfois des conséquences dramatiques à la clef, MintT a développé, pour détecter ces chutes, le système ISA (Intelligent Sensing for Ageing), composé d'un capteur 3D et utilisant des algorithmes d'analyse basés sur l'intelligence artificielle (IA). ISA est notamment utilisé aux Cliniques Universitaires Saint-Luc mais aussi dans des centres de revalidation, des maisons de retraite et des résidences services en Belgique.