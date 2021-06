Accord interprofessionnel 2021-2022 - CSC et FGTB mèneront des actions vendredi

Une douzaine de centrales syndicales de la CSC et de la FGTB mèneront une action ce vendredi dans la matinée pour rappeler aux partis du gouvernement et aux représentants patronaux l'opposition "résolue" du front commun syndical à la loi de 1996 (modifiée en 2017) encadrant la formation des salaires, et à son application sous la forme d'une norme maximale impérative de 0,4% pour 2021 et 2022, indique mercredi le front commun CSC/FGTB.