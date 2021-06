Ce sera le temps des cadeaux pour Rafael Nadal, ce jeudi après-midi, lui qui fêtera ses 35 ans dans son endroit préféré, le Court Philippe-Chatrier. Pourtant, des présents, il n’en fera pas à son adversaire du 2e tour. Et il n’en fait malheureusement jamais à Richard Gasquet, qui est sa victime préférée sur le circuit : 16 duels, 16 victoires pour le matador espagnol ! Et dire que chez les jeunes, c’est Gasquet, surnommé le « Mozart du tennis », qui a eu la main sur le roi de la terre battue.

De prime abord, un duel entre Rafael Nadal et Richard Gasquet (53e à l’ATP actuellement, mais ex-7e mondial) sur terre battue, c’est du pur plaisir pour l’amateur de tennis. D’un côté, de la fougue, du tempérament et la maîtrise du tapis rouge ; de l’autre, de l’esthétisme, de la créativité naturelle et ce magnifique revers à une main.