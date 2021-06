Youri Tielemans, l’infatigable Fox

Auteur d’une saison canon avec Leicester, héros en finale de la FA Cup, Youri Tielemans est le Diable rouge qui a disputé le plus de minutes en compétition cette saison. À 24 ans, le box-to-box des Foxes semble avoir franchi un nouveau palier dans son développement, enquillant avec une certaine aisance les rencontres, sans le moindre pépin musculaire ou la moindre défaillance. Ce qui, contrairement à l’avis d’une certaine frange des observateurs, laisse augurer de bonnes choses pour l’Euro. Non, Tielemans ne sera pas cramé. Au contraire, il abordera la compétition dans des conditions idéales. « Youri Tielemans a énormément joué cette saison, mais c’est normal puisque Leicester avait besoin de lui jusqu’au terme de la compétition », explique Nordin Jbari (46 ans), ancien Diable rouge reconverti en consultant. « Comme d’autres joueurs tels que Romelu Lukaku ou Kevin De Bruyne, il arrive avec énormément de confiance. Clairement, c’est plus intéressant d’avoir beaucoup joué que pas du tout.