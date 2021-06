Sanofi veut revenir dans la course

Le géant pharmaceutique français développe un vaccin à protéine recombinante, une technologie de production éprouvée qui n’est pour l’instant pas encore représentée dans le portefeuille de vaccins constitué par la Commission européenne. Son produit – développé en association avec GSK qui fournit l’adjuvant – aurait dû être prêt pour juin mais il a du retard. En cause : une erreur de dosage de l’antigène lors des essais cliniques de phase 2 qui ont débouché sur des résultats très décevants (faible réponse immunitaire). Il a fallu recommencer. Sanofi ne prévoit d’introduire sa demande de mise sur le marché qu’à la fin 2021, soit un an après l’arrivée des vaccins Pfizer et Moderna.