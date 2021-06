L’ONE dresse le portrait médico-social de la province de Namur

Saviez-vous que 64,4 % des personnes qui vivent dans un habitat permanent, ce qui désigne l’ensemble des équipements à vocation touristique autrefois désignés sous le vocable de campings, sont regroupées dans 77 parcs répartis dans les onze communes d’Anhée, Couvin, Fosses-la-Ville, Hastière, Mettet, Onhaye, Philippeville, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Walcourt et Yvoir ? La province de Namur compte ainsi 5.675 habitants qui ont pour résidence principale un tel habitat permanent, dont 1.630 rien que dans la cité de Hastière et 1.409 pour ce qui concerne Philippeville. Et dans ces lieux, on compte un habitant sur six qui a moins de 18 ans…