Nouveaux vaccins anti-covid: les retardataires trouveront-ils leur place?

Alors que près d’un Européen sur deux a déjà au moins reçu une dose et que progressivement, on commence à voir le bout de cette (première ?) campagne de vaccination, une deuxième vague de nouveaux vaccins est attendue d’ici à la fin de l’année. Elle est incarnée par des acteurs comme Curevac, Novavax, Sanofi/GSK, Valneva… Des carabiniers d’Offenbach ? Ce n’est pas leur avis. Malgré leur retard sur Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson&Johnson, tous sont persuadés qu’ils pourront se faire une place sur ce marché dont la valeur est évaluée par certains à plus de 75 milliards de dollars pour 2021. L’ampleur de la crise est telle que les opportunités ne manquent pas.