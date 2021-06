Les Diables rouges, entre rythme et fraîcheur

Le Covid-19 a chamboulé le monde du football et ses certitudes. Lors de cette saison 2020-2021, les principaux acteurs ont été mis à toutes les sauces, devant sans cesse se soumettre à des tests PCR tout en essayant de ne pas se mettre dans la zone rouge d’un point de vue physique et psychologique. Le calendrier, compressé et régulièrement remodelé, n’a certainement pas été l’élément le plus aisé à appréhender. Un rythme effréné qui a mis les corps sous (haute) tension d’un bout à l’autre de la saison. Et ce ne sont pas les trêves internationales qui ont permis aux joueurs de souffler, puisque l’UEFA, toujours fière comme un paon à l’écoute de la stridente planche à billets, n’a rien trouvé de mieux à faire que de proposer des rassemblements… à trois rendez-vous. Une hérésie alors que les joueurs ont été contraints de se plier en quatre.