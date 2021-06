Un réseau de canalisations pour l'hydrogène, le CO2 et la chaleur au North Sea Port

North Sea Port, Fluxys Belgium, ArcelorMittal Belgium et la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten ont uni leurs forces pour le développement d'un réseau de canalisations pour l'hydrogène, le CO2 et la chaleur dans la zone portuaire de North Sea Port, annonce mercredi Fluxys.

"Cet écosystème pour l'hydrogène, le CO2 et la chaleur est une nouvelle étape dans la transition énergétique et la réduction des émissions de CO2 dans la partie belge de la zone portuaire de North Sea Port. En leur qualité respective de ministre compétente en la matière, d'entreprise portuaire, d'entreprise d'infrastructures gazières et d'acteur industriel, ces parties unissent leurs forces et leur expertise pour ouvrir résolument la voie à la neutralité carbone dans la région et dans tout le pays", précise Fluxys.