La banque Triodos ne signera pas la version 2022 du label Towards Sustainability

La banque durable Triodos a déploré mercredi un manque d'ambition pour le label financier belge "Towards Sustainability", dont les critères seront rehaussés en 2022, et indiqué qu'elle ne "signerait pas" cette nouvelle version.

La première révision de ce label, créé en 2019 pour promouvoir des produits financiers durables et socialement responsables, doit notamment aligner ses critères sur la réglementation européenne, avec l'objectif de mieux intégrer la durabilité dans le processus d'investissement, renforcer les critères relatifs au secteur des combustibles fossiles et aux obligations souveraines et, enfin, améliorer la transparence pour les investisseurs finaux.

Triodos "constate avec regret que le label Towards Sustainability aligne ses ambitions en matière de durabilité sur les pratiques moyennes actuelles du secteur en matière d'investissement durable, au lieu de se concentrer sur les besoins de la planète et de la société", a réagi la banque. "C'était déjà le cas lors de son lancement", poursuit-elle.