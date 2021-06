«Muzungu»: Souvenirs d’Afrique en super 8

Vincent Marganne assume un récit courageux en cette ère de revendications décoloniales. Mis en scène par Serge Demoulin et accompagné par Edson Anibal, il compose avec pudeur les contradictions propres au « Muzungu » (homme blanc) d’Afrique. A Bruxelles puis Stavelot.

Sur scène, Vincent Marganne et Edson Anibal questionnent notamment les ressorts de la mémoire. - Alice Piemme / AML