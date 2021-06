Simon Mignolet: «Dans un tournoi, il y a toujours de l’incertitude»

Des onze joueurs qui figureront dans l’équipe de départ contre la Grèce ce mercredi soir, seul le nom de Simon Mignolet a été lâché par Roberto Martinez. Une 31e cape – dont 17 en match amical – pour un garçon qui fait partie de l’équipe nationale depuis plus de dix ans. Mais qui est tombé sur un Thibaut Courtois qui a rapidement mis tout le monde d’accord sur l’identité du numéro un. Le gardien de Bruges accepte ce rôle de doublure et se tient toujours prêt à pallier une absence de son homologue du Real Madrid. Parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer durant un Euro 2020 qui sera le quatrième rendez-vous majeur de Mignolet dans sa carrière. Et pour le Limbourgeois, malgré les quelques pépins physiques, la Belgique est plus compétitive que jamais.