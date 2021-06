Défi, comment monter en puissance?

Zoom avant sur le parti amarante, au moment où il se détache bien dans le débat sur le foulard. Un parti « soft power », toujours en quête d’identité (voir l’alliance avortée avec le CDH), traversé par le « rapport compliqué » entre François De Smet et Olivier Maingain, inaccompli et prometteur.

Analyse

Le foulard décoiffe, Défi en redemande. Mis à part le risque très marginal de voir une hypothétique crise du gouvernement bruxellois se solder par son éviction de la majorité, le parti amarante a tout à gagner dans l’épreuve de force du moment, sur le foulard, très médiatisée : avec son engagement laïque pur et simple, il se pose bien devant le MR et son choix pour la neutralité, un cran plus bas ; et il pourrait récupérer une fraction de l’électorat francophone progressiste pas d’accord avec les positions ultra foulard d’Ecolo et soft foulard du PS. Tout gain. Un observateur hors parti amarante ramasse d’une formule : « Pour Défi, la question du voile peut devenir le communautaire du FDF »… Porteur, ça.