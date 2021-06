Biotech: la capacité d’accueil du BioPark de Charleroi multipliée par deux d’ici à 2024

Haut lieu du secteur biotech wallon, le BioPark de l’aéropôle de Charleroi est à l’étroit. Pour continuer à accompagner la croissance des entreprises qui y sont établies mais aussi accueillir de nouveaux acteurs et améliorer l’attractivité du site, un vaste projet immobilier va se voir le jour. L’intercommunale Igretec et la SRIW (Société régionale d’investissement de Wallonie) viennent d’annoncer la construction d’un bâtiment de 24.000 m2. Modulable et composé de différents types de laboratoires, de bureaux, de salles de réunion…, il sera loué aux sociétés biotech. Sa mise en service est prévue pour 2024. Ce nouveau projet immobilier vient s’ajouter à deux bâtiments (5.200 m2 au total) en cours de rénovation/construction et qui doivent être inaugurés en 2021 et 2022. Au total, ces trois projets vont faire doubler l’offre locative publique sur le Biopark de Charleroi à l’horizon 2024 (de 30.000 à 60.000 m2). La construction d’un autre bâtiment de 16.000 m2 pourrait même suivre si la demande est au rendez-vous.