Carole Bam, coach de Cynthia Bolingo: «Elle a envie de laisser une trace dans l’histoire de l’athlétisme belge»

Mardi soir, elle était aux premières loges du petit stade Jean-Delbert, à Montreuil, pour assister à l’exploit de sa protégée Cynthia Bolingo sur 400 m, cette course incroyable où elle a pulvérisé son record personnel et le record de Belgique pour le fixer à 50.75. Un chrono qui l’a également qualifiée sur la distance pour les JO de Tokyo tout en la hissant au 14e rang mondial et au 2e rang européen de l’année. Rentrée immédiatement au pays dans la nuit, Carole Bam, l’entraîneure de la Bruxelloise, était encore sous le choc, ce mercredi après-midi, à l’heure du bilan et des perspectives.

Carole, en quoi Cynthia vous a-t-elle le plus surprise, mardi soir ?